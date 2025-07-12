Саммит в Риме обнажил главную проблему восстановления Украины

Во время конференции по восстановлению Украины в Риме стало очевидным, что между войной и громкими заявлениями о будущих инвестициях все еще ощутима пропасть. Несмотря на энтузиазм международных партнеров, инвесторы не спешат заходить на украинский рынок.

Почему инвесторы не спешат вкладывать?

Главная причина, по-прежнему, вопрос безопасности. Союзники Украины пытаются убедить бизнес присоединиться к восстановлению уже сейчас. В то же время большинство компаний хочет видеть четкие гарантии, особенно на фоне усиленных российских атак и роста производства дронов, пишет Le Monde, передает 24 Канал.

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Проблема очевидна – инвесторы хотят уверенности, а пока ситуация остается слишком рискованной,

– объяснил генеральный директор Киевской школы экономики Майкл Шнайдер.

Что только ухудшает ситуацию?

Он добавил, что динамика изменений есть, но прогресс медленный. К тому же, как отмечает издание, неопределенность в вопросе поддержки Украины со стороны США только углубляет сдержанность бизнеса.

Издание пишет, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах многие надеялись на прекращение войны, однако сегодня стало понятно, что она может продолжаться еще долго.

Несмотря на это, участники саммита объявили о ряде новых государственно-частных инициатив, а Еврокомиссия представила новый инвестиционный фонд, который должен стимулировать восстановление Украины. Это уже 4-я международная встреча по восстановлению Украины.