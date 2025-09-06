Почему полезные жиры полезны?
Мононенасыщенные жиры помогают снижать уровень "плохого" холестерина, повышать "полезный", регулировать триглицериды и артериальное давление, информирует 24 Канал со ссылкой на Eatingwell.
Кардиолог Дэвид Сабгир объяснил, что они также уменьшают риск инсульта, способствуют ощущению сытости и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.
Кроме этого, полезные жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K. Их недостаток может проявляться усталостью, сухостью кожи и ослабленным иммунитетом.
Стоит знать. Разница между жирами проста – насыщенные обычно твердые при комнатной температуре, а ненасыщенные остаются жидкими.
Какие источники насыщенных жиров?
К источникам "здоровых жиров" относятся орехи, оливковое масло, семена, яйца и авокадо – единственный фрукт с содержанием полезных жиров, в котором одновременно мало насыщенных жиров, сахара и натрия, и совсем нет холестерина.
Ненасыщенные жиры – важный элемент сбалансированного питания. В следующий раз вместо перекуса попробуйте горсть орехов или тост с авокадо и яйцом. Это не только вкусно, но и полезно для сердца,
- подытожил Сабгир.
Как улучшить работу сердца: что нужно знать?
- Ученые считают, что полезным фруктом для сердца является папайя. Дело в том, что витамин С играет решающую роль в предотвращении окисления холестерина, а клетчатка способствует его выведению из организма. Кроме того, фолиевая кислота снижает уровень гомоцистеина – аминокислоты, связанной с повышенным риском сердечных заболеваний. Все эти микроэлементы содержатся в папайе.
- Также доказано, что экстремальная жара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за обезвоживания, нарушения электролитного баланса и сгущения крови. Это в свою очередь может привести к инфаркту, инсульту, аритмии или сердечной недостаточности.