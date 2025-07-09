Политические амбиции Маска бьют по Tesla

Подобные заявления Маска спровоцировали волну возмущения среди инвесторов. Под угрозой также и госзаказы для компаний Tesla и SpaceX, пишет Axios, передает 24 Канал.

Смотрите также Новая партия Маска: какие имеет шансы на выборах и пошатнет ли двухпартийную систему в США

Акции Tesla снова подверглись резкому падению после того, как Маск заявил о намерении основать новую политическую силу – "Американскую партию". Он пообещал, что уже в 2026 году сможет провести ее представителей в Конгресс США.

Конфликт с Трампом и политические амбиции уже стоили Маску почти 20 миллиардов долларов личного капитала, а его инвесторам – более 100 миллиардов долларов.

"Хотя бизнесмен и дальше удерживает статус самого богатого человека в мире, все больше игроков на рынке начинают сомневаться в его стратегической сосредоточенности", – говорится в статье.

Инвесторы обеспокоены

Инвесторы, которые ранее надеялись на лояльность правительства США к Tesla и бесперебойное финансирование SpaceX, теперь вынуждены переосмыслить перспективы. Основательница инвестфонда Spear Invest Ивана Делевская, например, недавно продала свои акции Tesla, объясняя это политическими рисками. Мол, "несмотря на большие возможности, угрозы стали слишком значительными".

Аналитик Джед Доршаймер подчеркнул, что инвесторы уже устали от "отвлечений Маска" в момент, когда компании больше всего нуждаются в его внимании. Его возвращение в политику многие считают ошибочным шагом.

После предыдущих заявлений Маска о выходе из политики, рынок откликнулся положительно, и как только миллиардер снова заговорил о политических амбициях, акции снова обвалились.

"Мы хотим видеть внимание Маска к запуску роботакси, а не к новым политическим проектам", – добавил Доршаймер.