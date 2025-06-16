Польские бизнесы отстраивают Украину: Минэкономики сообщает о 3000+ компаний
- Более 300 польских компаний участвуют в проектах восстановления Украины.
- Украина пригласила Польшу присоединиться к Альянсу МСП для поддержки украинских предприятий.
- Обсуждалось углубление экономического сотрудничества и привлечение польских инвестиций.
К проектам восстановления Украины привлечены более 300 польских компаний. Сотрудничество между странами только углубляется.
Украинцы открывают бизнесы в Польше
Так, каждый десятый новый бизнес, зарегистрирован в Польше в 2024 году, открыли – украинцы. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины, Министерка экономики Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
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По словам Свидоренко, потенциал для углубления сотрудничества остается чрезвычайно большим.
Украина заинтересована в большем привлечении частного польского бизнеса к работе с украинскими производителями и в польских инвестициях в нашу экономику,
– отметила Свидоренко.
Поляки инвестируют в Украину
Министр встретилась с польской делегацией во главе с Министром развития и технологий Республики Польша Кшиштофом Пашиком. В ходе встречи обсудили углубление экономического сотрудничества, а также следующие шаги, которые способствовали бы привлечению инвестиций в экономику нашей страны, и участие польского бизнеса в послевоенном восстановлении.
В частности, практические аспекты привлечения инвестиций в рамках Ukraine Investment Framework - ключевого инструмента ЕС для поддержки проектов восстановления в Украине.
Украина пригласила Польшу присоединиться к Альянсу МСП, признавая активную поддержку, которую Польский банк региональной экономики (BGK) предоставляет украинским малым и средним предприятиям. Ожидается, что это объявление будет сделано во время предстоящей конференции URC-2025.
Стороны также договорились организовать ряд встреч, во время которых польскому бизнесу, представят инвестиционные возможности в приоритетных секторах и программы содействия и поддержки инвестиций.