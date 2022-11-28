Цены будут расти: ритейлеры просят правительство и банки не повышать ставки эквайринга

Ставки эквайринга могут повыситься до довоенного уровня уже в декабре 2022 года. Ритейлеры предостерегают, что это окажет негативное влияние на цены для потребителей и общее финансовое состояние торговых сетей.

Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) призывает власти и банки сохранить действующие ставки для торговых сетей до завершения военного положения. Если в декабре стоимость услуг эквайринга повысят, это будет уже третьим ростом ставок за время полномасштабной войны.

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Ритейлеры призывают правительство не повышать ставки эквайринга

В RAU отмечают, что с пониманием относятся к ситуации, в которой сейчас находится весь бизнес из-за вторжения России на территорию Украины. Тем не менее, Ассоциация просит правительство оказать содействие в продлении банками льготных условий действия эквайринговых ставок для розничных сетей до завершения действия военного положения.

Эквайринг – деятельность финучреждения, охватывающая осуществление расчетов с предприятиями торговли или услуг по операциям с использованием платежных карт через POS-терминалы, то есть осуществление и обслуживание безналичных платежей.

Отметим, что в начале полномасштабной войны системы Visa и Mastercard приняли решение о снижении межбанковской комиссии (интерчейндж) до уровня 0% для всех транзакций внутри Украины до 31 марта 2022 года, а также об отмене транзакционных комиссий для банков-эквайров и банков-эмитентов с внутренних операций.

В марте и сентябре, на фоне падения товарооборота и ликвидности торговых сетей, произошло повышение ставок эквайринга банками, в результате чего бизнес был вынужден перераспределить расходы и увеличить суммы на оплату безналичных услуг.

Финансовое состояние торговых сетей ухудшилось с наступлением осени, когда бизнес начал вынужденно закупать генераторы для бесперебойной работы при отключении электроэнергии. По данным RAU, на закупку устройств каждый продуктовый ритейлер потратил до 100 миллионов гривен, и это без учета содержания и обслуживания генераторов, что в 3 – 4 раза дороже централизованного электроснабжения.

Кроме того, с 1 января 2023 года всех торговцев обязали обеспечить безналичные расчеты за проданные товары и оказанные услуги.

То есть, несмотря на военное положение в стране, социальное напряжение среди населения, государство устанавливает более жесткие правила деятельности для бизнеса, требующие дополнительных финансовых затрат из средств, которых на сегодняшний день катастрофически не хватает,

– подчеркивают в Ассоциации.

К слову, поэтому RAU просит сохранить действующие на сегодня ставки эквайринга на время действия военного положения для стабильности цен для потребителей и поддержки финансового состояния украинской сферы ритейла.