Женщины не могут устроить ребенка в садик

По результатам исследования сайтов Work.ua и Education.ua, доступность дошкольного образования является важным фактором, влияющим на участие матерей в трудовом процессе, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес.

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По данным опросов, 49% респондентов указали, что в их регионе детские сады или переполнены, или совсем не работают. Как результат, немало женщин вынуждены оставаться дома или искать неофициальные альтернативы, которые не всегда соответствуют необходимым стандартам.

Важно60% опрошенных сообщили, что садики работают до 17:00, что часто не согласуется с полным рабочим днем. Этот фактор заставляет женщин искать работу с гибким графиком или ограничивать количество рабочих часов, что негативно влияет на их карьерные возможности.

"31% респонденток признались, что уход за детьми значительно ограничивает их шансы на трудоустройство, заставляя делать выбор между карьерой и семьей", – говорится в исследовании.

Более того, родители ВПЛ и семьи с детьми с особыми образовательными потребностями сталкиваются с дополнительными трудностями при устройстве детей в садики. Одна из респонденток рассказала, что администрация заведения отказывалась создавать инклюзивную группу для ее ребенка, и ей пришлось лично убеждать руководство.

Какие возможные решения

Поэтому, очевидно, что компании должны помогать женщинам сочетать карьеру и воспитание детей, открывая корпоративные детские сады. Работодатели с гибким графиком также могут стимулировать большее участие женщин в трудовом процессе.

В то же время, отвечая на вопрос о наличии детской комнаты или корпоративного сада, 94% работодателей признали, что таких заведений не имеют, 5% имели детскую комнату, а только 1% – корпоративный садик. При этом, 55% опрошенных работодателей признают, что проблема с детсадами влияет на работу родителей, но 41% не готовы внедрять гибкие условия для работников с детьми.