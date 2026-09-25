Товары теперь доставляются по-другому: как изменилась работа больших супермаркетов в Украине

Украинские супермаркеты постепенно переходят на новую модель поставок товаров, которая отличается от привычной централизованной системы. В связи с этим покупатели уже могут замечать изменения в ассортименте магазинов, хотя массового дефицита товаров на полках нет.

Как раньше работала логистика

До ударов России по бизнесу логистика больших торговых сетей традиционно строилась вокруг централизованных складов. Производители доставляли продукцию в логистические центры, а уже оттуда ритейл распределял товары между магазинами в зависимости от спроса, пишет "Дом".

Однако эта модель существенно изменилась. Экономический эксперт Олег Пендзин говорит, что торговые сети были вынуждены перестроить систему поставок и перейти к более прямому взаимодействию между производителями и отдельными магазинами.

Большие логистические центры, о которых мы говорим, стали целями нашего врага. То есть он наносит удары по большим объектам. А логистический центр – это, как правило, большая площадь, под которой собирается немало товарных позиций,

– говорит эксперт.

По словам Пендзина, речь идет примерно о 90% современных товарных и продовольственных складов торговых сетей, которые были уничтожены.

Почему в супермаркетах изменился ассортимент

Новая система влияет и на то, какие именно товары покупатели видят на полках.

Кстати, вы можете заметить, гуляя по супермаркетам, что привычный ассортимент товаров изменился: появились новые позиции, а некоторые исчезли. И это не из-за дефицита, а потому, что к конкретному производителю привязали конкретный магазин,

– объясняет эксперт.

То есть исчезновение того или иного товара не обязательно означает, что его нет в Украине или производитель прекратил его выпуск. Причина может быть гораздо проще: конкретная сеть или магазин сейчас работает с другим поставщиком. Из-за этого покупатели могут замечать:

появление новых торговых марок или товарных позиций;

исчезновение части привычного ассортимента;

различный выбор товаров в магазинах одной сети;

большую зависимость конкретного магазина от отдельных поставщиков.

Означает ли это дефицит товаров

Перестройка логистики создает для ритейла дополнительные сложности. С одной стороны, прямая привязка производителя к магазину упрощает доставку, поскольку товару не нужно проходить через большой централизованный склад.

С другой стороны, такая система менее гибкая. Если в одном магазине резко вырос спрос на определенный товар, ритейлерам сложнее быстро перебросить его запасы из другой торговой точки. Несмотря на это, пока покупатели не наблюдают массового опустошения полок и дефицита продуктов.

Напомним, что ограничения на покупку отдельных продуктов уже введены в некоторых украинских супермаркетах. Речь идет прежде всего о продуктах повседневного спроса – сахаре, масле, крупах, муке, макаронных изделиях, соли, яйцах и т. д.

Однако в Министерстве аграрной политики и продовольствия считают, что вводить такие ограничения пока рано. Решение о лимитах не обсуждалось с профильными ведомствами. Из-за этого государство пока не может в полной мере оценить, как такие ограничения влияют на поведение покупателей.