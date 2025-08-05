Какие стратегические решения приняты?

Соучредитель и CEO Угур Шахин сообщил о важных шагах в этом направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Один из ключевых моментов – партнерство с американской Bristol Myers Squibb, предусматривающее совместную разработку и коммерциализацию экспериментального антитела BNT327.

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Заметьте. В рамках этого соглашения уже в третьем квартале Biontech получит 1,5 миллиард долларов авансом.

Какие практические шаги осуществлены?

Сейчас компания запустила или запланировала более 20 клинических испытаний, которые охватывают более 10 типов злокачественных опухолей. В этом году стартует финальная, третья фаза исследования нового препарата для лечения агрессивного рака груди, а также продолжаются поздние этапы испытаний лекарств от рака легких.

Еще один важный шаг – поглощение Curevac, компании-конкурента из Тюбингена, за 1,25 миллиардов долларов. Это должно усилить позиции Biontech в сфере мРНК-технологий, которые стали основой и COVID-вакцины, и будущих онкопрепаратов.

С COVID-вакцинами завершено?

Несмотря на снижение спроса на вакцины против коронавируса, компания не останавливает это направление. Наоборот, в августе в ЕС выйдет новая вакцина, адаптированная к актуальному штамму, созданная совместно с Pfizer. В то же время в США она еще ждет одобрения.

Biontech также существенно наращивает инвестиции в R&D – в 2025 году потратит 2,6–2,8 миллиардов евро на разработки, что превышает показатели прошлого года (2,3 миллиарда евро).

Важно. Это свидетельствует о том, что финансовые показатели компании улучшаются, ведь доходы за второй квартал выросли до 260,8 миллионов евро (в 2024 году было 128,7 миллионов), а убытки сократились более чем вдвое – с 808 миллионов до 386,6 миллионов евро.