Почему Meta сокращает расходы на сотрудников сейчас
При этом, Meta сейчас вкладывает миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Meta сократила ежегодное распределение опционов на акции почти на 10% для большинства своих сотрудников. Нужно понимать, что это несколько десятков тысяч работников.
В то же время еще в прошлом году компания осуществила масштабные инвестиции в ИИ.
Обратите внимание! Инвестиции осуществляются в проекты и инфраструктуру ИИ.
Генеральный директор компании Марк Цукерберг выразил надежду, что инвестиции в искусственный интеллект начнут окупаться уже в этом году.
Нужно понимать, что сфера деятельности Meta – высококонкурентная. Главными конкурентами этой корпорации являются OpenAI и Microsoft.
Заметьте! В 2025 году акции Meta выросли на почти на пятую часть. Это рекордный уровень.