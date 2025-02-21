Meta сокращает расходы на сотрудников, чтобы вкладывать в искусственный интеллект

Meta приняла решение сократить траты на большинство сотрудников. Речь идет о вознаграждениях на основе акций.

Почему Meta сокращает расходы на сотрудников сейчас

При этом, Meta сейчас вкладывает миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Meta сократила ежегодное распределение опционов на акции почти на 10% для большинства своих сотрудников. Нужно понимать, что это несколько десятков тысяч работников.

В то же время еще в прошлом году компания осуществила масштабные инвестиции в ИИ.

Обратите внимание! Инвестиции осуществляются в проекты и инфраструктуру ИИ.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг выразил надежду, что инвестиции в искусственный интеллект начнут окупаться уже в этом году.

Нужно понимать, что сфера деятельности Meta – высококонкурентная. Главными конкурентами этой корпорации являются OpenAI и Microsoft.

Заметьте! В 2025 году акции Meta выросли на почти на пятую часть. Это рекордный уровень.