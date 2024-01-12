Россия импортировала с Запада почти треть военных технологий в 2023 году

В прошлом году Россия купила около трети своих важных военных компонентов в других странах, основными из которых США и их союзники. Это стало возможным благодаря внешним производственным возможностям в государствах с менее строгими правилами экспорта.

Что импортирует Россия

Всего за год Россия купила товаров на сумму около 7,3 миллиарда долларов, и большинство из них было произведено в странах, не входящих в коалицию под экспортным контролем США. Наибольшая часть этих товаров (около 1,9 миллиарда долларов) была закуплена в Китае.

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Среди этих товаров были разные компоненты, такие как:

полупроводники;

компьютерные части;

электроника;

детали для автомобилей и подшипников.

Большинство этих товаров было обнаружено в российской технике на поле боя украинскими чиновниками.

Кто поставляет военные технологии в Россию

Анализ также показывает, что Китай сыграл немаловажную роль в поставках товаров в Россию, включая товары, производимые компаниями за пределами коалиции под экспортным контролем США. Многие товары были произведены в странах, имеющих глубокие партнерские отношения с Россией.

! Технологические компании часто имеют производственные подразделения в Азии, но эти фабрики должны соблюдать такие строгие меры экспортного контроля, как и в их домашних странах.

Данные свидетельствуют, что товары продавались в Россию через посредников и дистрибьюторов. К примеру, американская компания Analog Devices, производящая микросхемы, увеличила импорт своей продукции в Россию со 123 миллионов долларов в 2021 году до 269 миллионов долларов за первые девять месяцев 2023 года.

Многие из этих чипов были обозначены как производимые в США, Китае и Малайзии, и они использовались в российских дронах и ракетах, использованных против Украины.

Analog сообщила, что прекратила продажи в Россию и Беларусь и вела переговоры со своими поставщиками, чтобы остановить поставки их продукции в эти регионы.