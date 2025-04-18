Согласие на диверсификацию уже достигнуто

В этом году Алроса сократила количество заместителей гендиректора, урезала фонд оплаты труда на 10% и временно приостановила добычу на малорентабельных активах. Как пояснил гендиректор Павел Мариничев российским СМИ компания остается алмазной, но согласие акционеров на диверсификацию уже достигнуто, передает 24 Канал.

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Первым шагом стал выкуп золоторудного месторождения Дегдекан в Магаданской области у компании Полюс. Ожидается, что ежегодная добыча на объекте составит 3,5–5 тонн золота.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год после обновления технико-экономического обоснования.

Параллельно Алроса:

проводит геологоразведку в Якутии;

рассматривает совместные проекты с Росатомом на Чукотке;

исследует наличие полиметаллов на своих участках в Якутии.

Как отметили в компании, такие шаги должны усилить финансовую стабильность и уменьшить зависимость от волатильности алмазного рынка.