Самые богатые люди эпох

Как трансформировался список самых богатых, рассказывает 24 Канал. Согласно данным Madison Trust, только 12 человек удерживали это звание с 1900 года.

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Эпоха индустриализации (1900–1949)

1900–1909: Эндрю Карнеги

Шотландский эмигрант, который сделал состояние на сталелитейной промышленности. В 1901 году продал свою компанию J.P. Morgan за 480 миллионов долларов (более 13 миллиардов в пересчете на 2023 год).

1910–1939: Джон Д. Рокфеллер

Основатель Standard Oil, первый официальный миллиардер США. Его состояние в 1913 году оценивалось в 900 миллионов долларов (более 27 миллиардов сегодня).

1940–1949: Генри Форд

Революционизировал автомобильную индустрию благодаря конвейерному производству. В 1947 году его состояние достигло 14,6 миллиардов долларов (сейчас – более 200 миллиардов).

Глобальные капиталы (1950–1989)

1950–1979: Дж. Пол Гетти

Американский нефтяной магнат, который в 1976 году имел состояние 6 миллиардов долларов (более 32 миллиардов сегодня).

1980–1994: Йосиаки Цуцуми

Японский девелопер, чей капитал в 1987 году составлял 20 миллиардов долларов (более 53 миллиардов в современных ценах).

Технологическая эра (1995–2023)

1995–2007, 2009, 2014–2017: Билл Гейтс

Соучредитель Microsoft, который удерживал титул самого богатого в течение 16 лет. В 1999 году его состояние достигло 90 миллиардов долларов (более 164 миллиардов долларов сегодня).

2008: Уоррен Баффетт

Инвестор и глава Berkshire Hathaway с капиталом 62 миллиарда долларов (более 87 миллиардов долларов в современных ценах).

2010–2013: Карлос Слим

Мексиканский телекоммуникационный магнат, чей капитал в 2013 году составлял 73 миллиарда долларов (более 95 миллиардов долларов сегодня).

2018–2021: Джефф Безос

Основатель Amazon, который в 2021 году имел состояние 177 миллиардов долларов (более 199 миллиардов долларов в современных ценах).

2022: Илон Маск

Генеральный директор Tesla и SpaceX, чей капитал в 2022 году достиг 219 миллиардов долларов (более 228 миллиардов долларов сегодня).

2023: Бернар Арно

Глава LVMH, чей капитал в 2023 году составил 211 миллиардов долларов.

Полный список (1900–2023)