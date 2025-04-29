Как изменился рейтинг самых богатых людей за последние 50 лет: от нефтяных баронов до техногигантов

Деньги всегда были фактором влияния. В то же время те, кто входил в список самых богатых людей мира, менялись в соответствии с экономическими вызовами. За последние полвека мир прошел путь от доминирования индустриальных магнатов до эры цифровых миллиардеров.

Самые богатые люди эпох

Как трансформировался список самых богатых, рассказывает 24 Канал. Согласно данным Madison Trust, только 12 человек удерживали это звание с 1900 года.

Смотрите также Сколько денег потерял Илон Маск с начала 2025 года

Эпоха индустриализации (1900–1949)

1900–1909: Эндрю Карнеги

Шотландский эмигрант, который сделал состояние на сталелитейной промышленности. В 1901 году продал свою компанию J.P. Morgan за 480 миллионов долларов (более 13 миллиардов в пересчете на 2023 год).

1910–1939: Джон Д. Рокфеллер

Основатель Standard Oil, первый официальный миллиардер США. Его состояние в 1913 году оценивалось в 900 миллионов долларов (более 27 миллиардов сегодня).

1940–1949: Генри Форд

Революционизировал автомобильную индустрию благодаря конвейерному производству. В 1947 году его состояние достигло 14,6 миллиардов долларов (сейчас – более 200 миллиардов).

Глобальные капиталы (1950–1989)

1950–1979: Дж. Пол Гетти

Американский нефтяной магнат, который в 1976 году имел состояние 6 миллиардов долларов (более 32 миллиардов сегодня).

1980–1994: Йосиаки Цуцуми

Японский девелопер, чей капитал в 1987 году составлял 20 миллиардов долларов (более 53 миллиардов в современных ценах).

Технологическая эра (1995–2023)

1995–2007, 2009, 2014–2017: Билл Гейтс

Соучредитель Microsoft, который удерживал титул самого богатого в течение 16 лет. В 1999 году его состояние достигло 90 миллиардов долларов (более 164 миллиардов долларов сегодня).

2008: Уоррен Баффетт

Инвестор и глава Berkshire Hathaway с капиталом 62 миллиарда долларов (более 87 миллиардов долларов в современных ценах).

2010–2013: Карлос Слим

Мексиканский телекоммуникационный магнат, чей капитал в 2013 году составлял 73 миллиарда долларов (более 95 миллиардов долларов сегодня).

2018–2021: Джефф Безос

Основатель Amazon, который в 2021 году имел состояние 177 миллиардов долларов (более 199 миллиардов долларов в современных ценах).

2022: Илон Маск

Генеральный директор Tesla и SpaceX, чей капитал в 2022 году достиг 219 миллиардов долларов (более 228 миллиардов долларов сегодня).

2023: Бернар Арно

Глава LVMH, чей капитал в 2023 году составил 211 миллиардов долларов.

Полный список (1900–2023)