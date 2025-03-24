Самой дорогой компанией в Европе стала SAP, обогнав фармгиганта Nordisk

Немецкая компания SAP SE, которая занимается разработкой программного обеспечения, стала крупнейшей компанией в Европе по рыночной капитализации, обогнав датского фармацевта Novo Nordisk.

Акции компании выросли

24 марта акции SAP выросли на 2,3%, что позволило компании повысить свою рыночную капитализацию до 338 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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За последний год акции немецкой компании подорожали на 42%, что свидетельствует о растущем оптимизме инвесторов относительно ее перспектив в "облачном" бизнесе,

– говорится в материале.

В то же время акции Novo Nordisk снизились на 0,9%, а рыночная капитализация компании уменьшилась более чем на 41% за последние 12 месяцев. С начала 2025 года ценные бумаги компании потеряли 18%, что связано с неопределенными результатами тестирования нового инъекционного препарата для похудения CagriSema.

Что прогнозируют эксперты

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году продажи SAP вырастут на 12%, что станет лучшим результатом за последнее десятилетие. В то же время ожидается, что после реструктуризации компании, объявленной в январе 2024 года, ее операционная прибыль вырастет еще больше.

Справочно. SAP SE – крупнейший европейский разработчик корпоративного программного обеспечения и третий по величине в мире после Microsoft и Oracle. Штаб-квартира компании расположена в Вальдорфе. Компания была основана в 1972 году бывшими сотрудниками IBM, которые решили специализироваться на создании программного обеспечения для предприятий. Одной из первых SAP разработала продукты для начисления зарплаты и бухгалтерского учета, используя мейнфреймы.