В документе по ценным бумагам Intel отметила новые факторы риска после решения правительства США конвертировать 11 миллиардов долларов ранее выданных грантов в акции компании. Таким образом государство получит 9,9% Intel по цене со скидкой от рыночной стоимости.

Что известно о покупке Intel?

Правительство США покупает акции Intel со скидкой 4 доллара от цены закрытия пятничных торгов в 24,80 долларов. В понедельник акции компании выросли на 2% – до 25,25 долларов в начале торгов. Акции приобретут за счет неиспользованных грантов в размере 5,7 миллиардов долларов по программе CHIPS and Science Act 2022, а также 3,2 миллиарда долларов, выделенных на проект Secure Enclave в прошлом году.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в видеообращении от Министерства торговли отметил, что компания не нуждается в государственном финансировании.

"Мне грант не нужен. Но очень надеюсь, что правительство США станет моим акционером", – сказал Тан.

Какие риски для Intel?

В компании предупредили, что увеличение полномочий правительства по законодательству и регуляций может ограничить способность Intel заключать сделки, выгодные акционерам. Также это может усложнить доступ к будущим субсидиям и отпугнуть иностранных партнеров.

За пределами США соглашение грозит компании дополнительными ограничениями и проверками. Intel подчеркнула, что передача акций правительству со скидкой размывает долю нынешних акционеров. В прошлом году 76% выручки компании приходилось на зарубежные продажи, а доля Китая составила 29% от общей выручки.

Что этому предшествовало?

Правительство Соединенных Штатов планирует приобрести 10% акций компании Intel путем конвертации существующих государственных грантов в акционерный капитал, что оценивается примерно в 11 миллиардов долларов.

Эта сделка предусматривает приобретение 433,3 миллиона акций Intel за 8,9 миллиардов долларов США.

Инициатива направлена на финансирование расширения производства внутри страны и выделение дополнительных 10 миллиардов долларов на поддержку создания новых мощностей для технологического гиганта.

Немного ранее Трамп настаивал на увольнении руководителя Intel Лип-Бу Тана из-за беспокойства относительно инвестиций Тана и его связей с Китаем. Но впоследствии Трамп изменил категорический тон, сообщив, что Тан будет сотрудничать с правительством США по преодолению убытков в бизнесе микросхем.

Заметьте. Intel в прошлом году решила отказаться от выплаты дивидендов и опубликовала план масштабного сокращения работников из-за финансовых трудностей. Компания решила сократить 15% штата. Как следствие, производитель чипов за день потерял 25% своей стоимости.