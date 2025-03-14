Сеть DS хочет купить владелец "Аптеки Доброго дня"

Игорь Червоненко, владелец сети аптек "Доброго дня", планирует приобрести львовскую сеть аптек D.S. Антимонопольный комитет рассматривает соглашение о концентрации на аптечном рынке.

АМКУ рассматривает сделку

Об этом сообщил Антимонопольный комитет, который 3 марта начал рассмотрение дела о концентрации на рынке, информирует 24 Канал.

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Соглашение предусматривает, что компания "Фарма-Сити" получит полный контроль над ООО "Маркет Универсал ЛТД" (управляет сетью аптек D.S.), а также над ООО "Макрус ЛТД" и ЧП "Медоборы Фарм".

Что известно о конечном бенефициаре

Основными владельцами "Фарма-Сити" является кипрская компания "Фарминвест Холдингз Лимитед" (99,5%) и ООО "Аптека Доброго Дня" (0,5%). Конечным бенефициарным владельцем является Игорь Червоненко.

Сеть аптек D.S. создана "Маркет Универсал" в 1992 году. Ее совладельцы – Олег Никулишин, Сергей Дихтяр и Николай Шморгай, по данным YouControl. С мая 2024-го 12,5% доли получила Анастасия Романова и 24% – ООО "Холдерс Фарм".

Справочно. По состоянию на октябрь 2024 сеть D.S. имела 380 аптек, "Аптек Доброго Дня" – 738, свидетельствуют данные Proxima Research.