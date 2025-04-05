Сэм Альтман – миллиардер без доли в OpenAI: как он заработал свой капитал

Сэм Альтман – один из самых влиятельных предпринимателей и инвесторов современности. Хотя он не имеет собственной доли в OpenAI, его стратегические инвестиции в такие компании, как Reddit, Stripe, Helion и Retro Biosciences, сделали его миллиардером.

Удачный момент и правильные связи

Как Альтману удалось достичь такого успеха, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Начнем с того, что Альтмана характеризуют как человека, который всегда оказывается в нужном месте в нужное время, имеет множество контактов и не боится рисков.

Смотрите также Какое состояние имеет Джеф Безос и как он их заработал

По словам соучредителя LinkedIn Рида Хоффмана, Альтман – редкий тип инвестора, который не избегает смелых ставок, даже если они могут обернуться неудачей.

Альтман – миллиардер

Состояние Альтмана оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Основные активы:

145 миллионов долларов в фондах Hydrazine Capital и Apollo Projects;

555 миллионов долларов инвестиций в Helion и Retro Biosciences;

90 миллионов долларов в недвижимости в Калифорнии и на Гавайях;

Доли в фондах Y Combinator и ряд меньших личных вложений.

Начало карьеры: Y Combinator

Сэм Альтман родился в пригороде Сент-Луиса и с раннего возраста интересовался программированием. В 2003 году он поступил в Стэнфордский университет, но оставил учебу, чтобы запустить стартап Loopt – приложение для обмена геоданными. Этот проект привел его в акселератор Y Combinator (YC), где он познакомился с ключевыми игроками Кремниевой долины.

В 2012 году он продал Loopt за 43 миллиона долларов и инвестировал часть средств в создание венчурного фонда Hydrazine Capital. Уже через 2 года Пол Грэм, соучредитель YC, передал ему руководство акселератором. На новой должности Альтман:

запустил фонд Continuity для поддержки стартапов YC;

создал онлайн-курсы для предпринимателей;

организовал конференцию для поиска будущих лидеров в бизнесе.

Инвестиционная стратегия

Альтман придерживается двойной стратегии – он вкладывает небольшие суммы в стартапы с высоким риском, а также концентрируется на нескольких масштабных проектах.

Одной из его лучших инвестиций считается Stripe, оцененная в 65 миллиардов долларов.

Также он сделал значительные ставки на будущее:

375 миллиона долларов в Helion (ядерная энергетика);

180 миллиона долларов в Retro Biosciences (увеличение продолжительности жизни).

OpenAI и взгляд в будущее

В 2015 году Альтман стал одним из соучредителей OpenAI, а впоследствии возглавил компанию. В то же время он продолжал инвестировать в перспективные стартапы. Его идея заключается в создании мира, где искусственный интеллект гармонично сосуществует с человечеством, а новые технологии обеспечивают доступность энергии и прорывы в медицине.

"Большие изменения возможны только тогда, когда мы создаем достаточно богатства и учимся его справедливо распределять", – отметил он в своем эссе 2021 года.

Сегодня Сэм Альтман – не просто успешный предприниматель, но и визионер, который инвестирует в будущее человечества. Его смелые решения и стремление к инновациям определяют новые горизонты в мире технологий.