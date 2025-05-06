Сделку закроют в этом году

Сделку планируют завершить в третьем квартале 2025 года, после чего акции Skechers перестанут торговаться на бирже. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте бренда, передает 24 Канал.

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3G Capital предложила выкупить акции по 63 доллара за штуку – это на 30% больше, чем средний показатель за последние 15 дней.

"Общая стоимость сделки составит 9,4 миллиарда долларов", – говорится в сообщении.

Как будет происходить передача акций

Акционерам предоставляют два варианта: получить 63 доллара за акцию наличными или выбрать комбинацию – 57 долларов деньгами и частичное участие в новой частной компании, которая возникнет после реорганизации.

Однако те, кто выберет второй вариант, будут иметь ограниченные права и не смогут свободно продать свою долю.

Планируют ли изменения среди топ-менеджеров

Руководство Skechers останется без изменений. Роберт Гринберг и дальше будет генеральным директором, его сын Майкл – президентом, а Дэвид Вайнберг продолжит работу как операционный директор. Главный офис компании, основанной более 30 лет назад, останется в Калифорнии.

Что известно об инвесторе Skechers

3G Capital – известен своими мегасделками. Именно эта фирма стояла за слиянием пивных гигантов, которое привело к созданию AB InBev, а также является совладельцем Burger King, Tim Hortons и Popeyes. 3G Capital существует с 2004 года, ею руководят Алекс Беринг (соучредитель и соуправляющий партнер) и Дэниел Шварц (соуправляющий партнер).