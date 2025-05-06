Один из крупнейших брендов обуви меняет владельца
- Skechers U.S.A., Inc. переходит в частную собственность, компанию приобретет инвестиционная фирма 3G Capital.
- Общая стоимость сделки составит 9,4 миллиарда долларов, акционерам предложен выбор между наличными или долевым участием в новой компании.
Один из ведущих мировых производителей обуви Skechers U.S.A., Inc. переходит в частную собственность. Компанию приобретет инвестиционная фирма 3G Capital.
Сделку закроют в этом году
Сделку планируют завершить в третьем квартале 2025 года, после чего акции Skechers перестанут торговаться на бирже. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте бренда, передает 24 Канал.
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3G Capital предложила выкупить акции по 63 доллара за штуку – это на 30% больше, чем средний показатель за последние 15 дней.
"Общая стоимость сделки составит 9,4 миллиарда долларов", – говорится в сообщении.
Как будет происходить передача акций
Акционерам предоставляют два варианта: получить 63 доллара за акцию наличными или выбрать комбинацию – 57 долларов деньгами и частичное участие в новой частной компании, которая возникнет после реорганизации.
Однако те, кто выберет второй вариант, будут иметь ограниченные права и не смогут свободно продать свою долю.
Планируют ли изменения среди топ-менеджеров
Руководство Skechers останется без изменений. Роберт Гринберг и дальше будет генеральным директором, его сын Майкл – президентом, а Дэвид Вайнберг продолжит работу как операционный директор. Главный офис компании, основанной более 30 лет назад, останется в Калифорнии.
Что известно об инвесторе Skechers