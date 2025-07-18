Что входит в бизнес Екатерины Усик?

В недавнем интервью программе "Слава+", Екатерина рассказала, что она вместе с мужем покупает объекты недвижимости в Киеве, которые затем сдает в аренду. Вся деятельность ведется через ее компанию – с полным оформлением, учетом и уплатой налогов. Что еще входит в сферу ее бизнес-интересов, с кем сотрудничает, рассказывает 24 Канал.

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Екатерина отметили, что речь не о классическом агентство по недвижимости, ведь чужих квартир компания не сдает. Речь идет именно о собственных объектах. При этом Екатерина признает высокие риски этого бизнеса, особенно в условиях войны. Однако, продолжает расширять портфель.

Интересно. По словам Екатерины, ее семья потеряла более 1 миллиона долларов на партнерствах с ненадежными людьми. Поэтому, теперь она работает исключительно с теми, кого знает лично, или с кем, ранее была в совместных проектах.

Задействована ли она в Usyk Foundation?

Кроме предпринимательства, Екатерина активно поддерживает деятельность Usyk Foundation – благотворительной организации, основанной супругами, которая помогает пострадавшим от войны украинским семьям.

Бизнес-культуру семьи Усик дополняет и карьера Александра. В частности, он инвестировал в агробизнес в Киевской области (выращивание ягод, аренда земель, водоемы для рыбалки) на сумму около 1,5 миллиона долларов, вместе – около 6 миллионов долларов в различные отрасли, об этом он рассказал в интервью Forbes Ukraine. Екатерина является менеджером части этих активов.

Справочно. Александр и Екатерина поженились в 2009 году. Пара воспитывает 4 детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.