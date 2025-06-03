Масштабные сокращения в Microsoft

В компании подтвердили, что эти увольнения– часть более широких организационных изменений, направленных на адаптацию к динамическому рынку, пишет Bloomberg со ссылкой на данные органов штата Вашингтон, информирует 24 Канал.

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Всего, по последним данным, Microsoft запланировала сокращение около 6 тысяч рабочих мест. Пока не сообщается, какие именно подразделения затронула последняя волна увольнений.

Справочно. В июне 2024 года корпорация насчитывала около 228 тысяч сотрудников., из которых 55% работают в США.

Акцент на ИИ

Несмотря на массовые сокращения, Microsoft продолжает активно инвестировать в развитие искусственного интеллекта. Компания, как и другие игроки рынка, включая Meta и Salesforce, предпочитает автоматизацию и ШИ-инструменты, которые позволяют снизить затраты и повысить эффективность.

Ранее сообщалось, что Microsoft готовит платформу нового поколения для создания бизнес-агентов на основе ИИ, руководителем которой стал бывший топ-менеджер Meta Джей Парик.