Причины падения

Среди основных причин такого результата – усиление конкуренции на международных рынках, репутационные потери, связанные с участием Илона Маска в администрации Дональда Трампа, а также политическая нестабильность и торговое напряжение, пишет TechCrunch, передает 24 Канал.

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Tesla предупредила, что новые пошлины, введенные администрацией Трампа, в частности в отношении Китая, могут негативно повлиять на энергетический бизнес компании.

Ставки на новый электрокар от Tesla

Несмотря на слабые результаты, акции Tesla выросли, поскольку инвесторы сосредоточились на анонсе нового доступного электромобиля, производство которого должно стартовать уже в июне. Компания сообщила, что новая модель будет изготавливаться на тех же производственных линиях, что и Model Y и Model 3.

В то же время Tesla признала, что линейка электромобилей устаревает, Cybertruck не стал массовым хитом, а ставка Маска на роботакси все еще не имеет технического основания – автономность авто не доказана. Однако компания планирует уже в июне запустить первый сервис роботакси в Остине.

Интересно, что с 409 миллионов долларов прибыли 595 миллионов долларов Tesla получила от продажи налоговых кредитов. Без них компания понесла бы убытки.