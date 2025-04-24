Покупатель – группа "ТАС"

Об этом говорится в официальном биржевом сообщении, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Сделка состоялась в соответствии с условным договором купли-продажи, подписанного еще18 октября 2024 года. По условиям контракта:

Getin Holding получил 36,5 миллионов долларов за акции.

Дополнительно – 194,3 тысячи долларов в качестве вознаграждения за заключение эксклюзивного договора 22 апреля 2025 года.

Также – 633,8 тысяч евро в качестве вознаграждения за передачу прав на средства, находившихся на депозите банка (эквивалент 30,24 миллионов гривен).

Справочно. "Идея Банк" занимает 27-е место по объему активов в Украине, согласно данным Нацбанка.

Что этому предшествовало

В декабре 2019 года польская холдинговая компания заключила сделку с Dragon Capital, ожидаемая цена покупки составляла примерно 1,4 миллиарда гривен. Однако в июне 2020 года обе стороны объявили, что транзакция не состоится.

Ситуация вокруг Польского банка идей изменилась в 2020 году, когда его владелец Лешек Чарнецкий стал объектом расследования польских правоохранительных органов. Впоследствии банк был передан Pekao S.A., одному из крупнейших банковских учреждений Польши, из-за непогашенных долгов.