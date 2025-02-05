Перспективный для бизнеса: в какой город Трамп советует инвестировать в Украине

Дональд Трамп считает Украину перспективным местом для развития недвижимости. Какой город он считает наиболее привлекательным для развития бизнеса, читайте далее.

Какой украинский город привлек Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во время осеннего разговора с Владимиром Зеленским высказал мнение, что Украина является перспективным местом для развития недвижимости, в частности упомянув Одессу как возможную локацию для инвестиций в гостиничный бизнес, сообщает WSJ, передает 24 Канал.

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Вместе с этим, в конце лета Трамп также сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Полоса Газы является важным участком недвижимости. И соответственно предложил ему рассмотреть возможность строительства отелей на этой территории.

Трамп хочет сделать из Палестины "ближневосточную ривьеру"

Команда Трампа выразила готовность взять под контроль Сектор Газы и восстановить регион, превратив его в "Ривьеру Ближнего Востока". В частности, США обещают палестинцам лучшее будущее: с лучшими возможностями, финансовыми условиями и стремлениями.

Мир в регионе означает лучшую жизнь для палестинцев. Лучшая жизнь не обязательно связана с физическим пространством, в котором вы находитесь сегодня,

– сказал посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Виткофф также отметил, что Трамп стремится быть прозрачным с палестинцами и указал, что Газа будет непригодна для жизни в течение 10 – 15 лет.