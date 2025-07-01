Трамп запустил парфюм

Об этом он сообщил 30 июня в своей соцсети Truth Social, информирует 24 Канал. Трамп призвал покупать духи как мужчин, так и женщин.

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"Они называются Victory 45-47, потому что это о победе, силу и успех – для мужчин и женщин. Купите себе флакон и не забудьте еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, развлекайтесь и продолжайте побеждать!", – написал Трамп.

Сколько стоят духи

Духи представлены в двух вариантах: черный флакон – для мужчин, красный – для женщин. Каждый флакон украшен позолоченной фигуркой Трампа, а на корпусе – его подпись. Стоимость одного флакона на сайте бренда составляет 249 долларов.

К слову, кроме новинки, на сайте также доступен аромат Fight! Fight! Fight!, который выпустили в прошлом году после покушения на Трампа.

В то же время, как отмечает издание Economic Times, продукция изготавливается сторонним лицензиатом. На сайте духов указано, что аромат не проектировался, не изготавливался и не продается лично Дональдом Трампом, а создан по лицензии.