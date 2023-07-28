С тех пор, как Илон Маск приобрел Twitter, доходы социальной сети от рекламы упали вдвое, и пока не было никаких факторов, которые могли бы способствовать положительной динамике. Поскольку это основной источник доходов компании, то ее дела довольно плохи, что наконец признал даже сам Маск, который вообще заявлял, что все хорошо и под контролем.

Кстати Путь к успеху: каким был стартовый капитал известных корпораций

Кнутом и пряником: как Яккарино возвращает рекламодателей

Ранее Маск уступил пост гендиректора соцсети Линди Яккарино, которая сразу начала пытаться наладить отношения с рекламодателями. Они не только сразу вступили с ними в контакт, но и предлагают выгодные условия сотрудничества.

Почти сразу после ребрендинга в Х компания начала снижать цены на рекламу, чтобы привлечь рекламодателей вернуться на платформу. Соответствующие предложения получили клиенты в США и Великобритании.

Будет интересно! Microsoft удалось поднять цену своих акций. Компания растет благодаря развитию новой технологии.

Впрочем, Twitter решил подтолкнуть рекламодателей и "кнутом": их предупредили: если они не достигнут определенного порога расходов, то потеряют галочку верификации. Следовательно, любой сможет подделывать сообщения от бренда, что несет большие репутационные риски. Речь идет о 100 долларах за 30 дней или 6000 – за 180 дней.

"Цель скидок на рекламу – помочь нашим рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие как чемпионат мира по футболу среди женщин", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестно, чем завершится ребрендинг Twitter, ведь у Microsoft и Meta уже есть интеллектуальная собственность на использование буквы. Поскольку денег у Twitter нет, вряд ли судебная волокита будет желательно для компании.