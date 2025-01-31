Uklon подтвердил переговоры с Киевстар
Как отметил СЕО Uklon Сергей Гришков для AIN, сделка станет возможной только после получения разрешения от Антимонопольного комитета и завершения других необходимых процедур, информирует 24 Канал.
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За последние годы мы получали различные инвестиционные предложения, но именно сейчас переговоры с Киевстар вышли на качественно новый уровень. Сейчас мы говорим о намерении заключить соглашение после получения согласования со стороны АМКУ и завершения всех других этапов,
– отметил Гришков.
По его словам, "существует общий интерес со стороны обеих компаний". В частности, если соглашение будет заключено, инвестиции планируют направить на развитие цифровых сервисов Uklon, выход на новые рынки и расширение команды.
Почему Uklon интересен Киевстар
Гришков отметил, что появление такого стратегического инвестора, как Киевстар и VEON, откроет для компании новые возможности и будет способствовать инновационному развитию.
Мол, Киевстар имеет опыт, ресурсы и передовые технологии, которые помогут сделать сервис Uklon еще более удобным для райдеров, водителей и бизнес-клиентов.
Заметьте. СЕО Uklon отметил, что структура компании и менеджмент останутся без изменений.
Гришков надеется, что это соглашение позволит Uklon усилить свои позиции на рынке и создать еще более качественный и технологичный продукт.