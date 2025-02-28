Украина отобрала нефтебазы и АЗС, принадлежавшие одной из крупнейших нефтяных компаний России

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о конфискации украинских активов российской нефтяной компании "Татнефть имени В.Д. Шашина". Это одна из крупнейших корпораций в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов в России.

Почему это важно

"Татнефть" играет ключевую роль в финансировании военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Компания платит значительные налоги в бюджет России, а ее продукция, включая авиационный керосин и дизельное топливо, используется в войне против Украины, информирует 24 Канал со ссылкой на Минюст.

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В частности, один из главных проектов группы – нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО" в Нижнекамске (Татарстан, Россия) – обеспечивает производство топлива, которое поставляется на военные предприятия страны-агрессора.

Что конфисковала Украина

По решению суда, в доход государства переданы корпоративные права трех компаний, которые принадлежали "Татнефти":

100% уставного капитала ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА"

92,98% ООО "ХАРЬКОВ-КАПИТАЛ"

88,97% ТОВ "ПОЛТАВА-КАПИТАЛ"

Эти предприятия владеют: нефтебазами; сетью автозаправочных станций; нежилыми зданиями; земельными участками; автопарком бензовозов. Объекты расположены на территории Харьковской и Полтавской областей.

Важно! Это очередной шаг в конфискации российских активов в Украинеэто очередной шаг в конфискации российских активов в Украине. Ранее наша госва уже национализировала ряд предприятий, принадлежавших компаниям из России. Меры направлены на ослабление российской экономики и ограничения ее финансовых ресурсов для ведения войны.