Март стал самым успешным месяцем для ІТ-экспорта Украины в 2025-м

В марте 2025 года экспорт ІТ-услуг из Украины продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 9,7% по сравнению с февралем. Положительная динамика марта свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли после спада.

Экспорт растет

Согласно данным Национального банка Украины, этот рост принес дополнительные 53 миллионадолларов в бюджет страны, передает 24 Канал со ссылкой на DOU.

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Общий объем экспорта компьютерных услуг в марте составил 598 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в марте 2022 года.

В первом квартале 2025 года (январь–март) общий объем экспорта ИТ-услуг достиг почти 1,7 миллиарда долларов.

Заметьте. Хотя это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, положительная динамика марта свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли после спада, вызванного полномасштабной войной.

Роль ІТ-экспорта

ІТ-индустрия остается одним из ключевых экспортно-ориентированных секторов экономики Украины. В марте 2025 года компьютерные услуги составляли 43% в структуре общего экспорта услуг страны.

Несмотря на положительные тенденции, отрасль продолжает сталкиваться с рядом вызовов, в частности:

Процедура бронирования ИТ-специалистов, которая лишь частично учитывает специфику индустрии.

Ограничения на краткосрочные командировки за границу для мужчин, которые занимают ключевые должности в компаниях.

Эти факторы могут влиять на дальнейшее развитие и конкурентоспособность украинского ІТ-сектора на международном рынке.