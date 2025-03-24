Украинский IT-рынок: падение экспорта, перспективы роста, какие специалисты зарабатывают больше всего
- Экспорт украинских IT-услуг в 2024 году составил 6,45 миллиардов долларов, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году, но доля в общем экспорте услуг остается высокой.
- Крупнейшие импортеры украинских IT-услуг: США (37,2% экспорта), Великобритания, Мальта, ОАЭ; рост объемов заказов с Кипра, Израиля, Польши и Эстонии.
Украинская ІТ-отрасль второй год подряд демонстрирует снижение экспортной выручки. По данным Нацбанка, в 2024 году экспорт IT-услуг составил 6,45 миллиардов долларов, что на 4,2% меньше, чем в 2023-м.
Второй год подряд падение экспорта
Годом ранее падение составило 8,5%. Несмотря на это, доля экспорта ИТ-услуг остается значительной – 37,4% в общем экспорте услуг страны и 11,5% в общем экспорте. Подробно о ситуации на рынке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование IT Ukraine Association.
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ИТ-сектор продолжает быть важной составляющей экономики благодаря глобальной ориентации, гибкости и минимальной зависимости от физической инфраструктуры.
Крупнейшие компании и их доходы
Основным двигателем украинского ІТ-рынка остаются сервисные компании. Наибольшую прибыль в 2024 году получили:
- EPAM Ukraine – 468,2 миллиона долларов;
- GlobalLogic Ukraine – 288,9 миллионов долларов;
- SoftServe – 169,4 миллионов долларов.
Заметьте. Общая выручка украинских ИТ-компаний, включая экспорт и внутренние продажи, достиг 6 миллиардов, что на 0,2 миллиарда долларов больше, чем в 2023 году, и на 0,1 миллиард долларов больше довоенного 2021-го.
География экспорта: основные заказчики
Лидером среди импортеров украинских ІТ-услуг традиционно остаются США, на которые приходится 37,2% экспорта (2,3 миллиарда долларов).
Однако объемы заказов из этой страны снижаются третий год подряд (в 2022 году – 2,97 миллиардов долларов, в 2023 году – 2,6 миллиарда),
– говорится в исследовании.
Вторую позицию в 2024 году заняла Великобритания (565 миллионов долларов, 8,8%), опередив Мальту (501 миллион долларов, 7,8%). В десятку лидеров вошли ОАЭ (138 миллионов, 2,1%), вытеснив Нидерланды.
Объемы заказов в абсолютных значениях выросли с:
- Кипра – 394 миллиона долларов (+32 миллиона);
- Израиля – 297 миллионов долларов (+4 миллиона);
- Польши – 166 миллионов долларов (+4 миллиона);
- Эстонии – 166 миллионов долларов (+8 миллионов).
Ситуация на рынке труда: зарплаты и спрос
Рынок труда в 2023 году испытал сокращение вакансий и снижение зарплат. В то же время в 2024 году наблюдается тенденция к росту доходов в ряде сфер. Наибольший рост произошел в:
- Data Analyst – +25%;
- Кибербезопасность – +22%;
- Data Scientist – +17%;
- Маркетинг – +13%;
- Product Owner – +8%.
Самые высокие зарплаты среди технических специальностей имеют:
- Solution Architect – 7600 долларов;
- Специалисты по искусственному интеллекту – 6800 долларов;
- ML-инженеры – 3700 долларов.
В структуре рынка преобладают ФОПы (258 тысяч), официально трудоустроены 51 тысяча человек, еще 35 тысяч имеют гиг-контракты.
Стартап-экосистема – динамика роста
Украинский стартап-рынок входит в тройку самых быстрорастущих в Центральной и Восточной Европе. Количество активных стартапов в 2024 году превысило 2600, что втрое больше, чем в 2020 году.
Самые успешные стартапы по объему привлеченных инвестиций:
- Creatio (CRM-система) – 200 миллионов долларов;
- Fintech Farm (финтех) – 32 миллиона долларов;
- Carmoola (автокредитование) – 19,6 миллионов долларов;
- Jome (риэлторские услуги) – 9,8 миллионов долларов;
- OneNotary, Portal AI, Esper Bionics – по 5 миллионов долларов.
Стоит знать. Среди наиболее перспективных компаний в 2024 году отмечают Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera и Osavul.