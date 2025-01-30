Уже с понедельника Укрпочта будет доставлять посылки по Украине за один день, – Смелянский

Укрпочта официально запускает систему доставки посылок по Украине за один день. Услуга будет доступна для украинцев уже с понедельника, 3–го февраля.

Укрпочта уменьшает время доставки

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора компании Игоря Смелянского в интервью "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что в 2024 году было инвестировано более 1 миллиарда гривен собственных средств на автоматизацию процессов. Эти средства пошли на приобретение современного оборудования у отечественных производителей, что позволило значительно ускорить обработку и доставку посылок.

Завершение автоматизации означает, что все посылки, которые будут поступать к нам, будут обрабатываться на роботизированных линиях. Отныне мы сможем доставлять их по Украине буквально на следующий день после поступления,

– отметил Игорь Смелянский.

По его словам, благодаря внедренным технологиям Укрпочта значительно улучшит качество услуг и уменьшит время доставки, что станет важным шагом к повышению конкурентоспособности на рынке.