После гостиницы Украина и Паруса: владелец NAVI покупает крупнейший выставочный центр Украины

Владелец бизнес-центра "Парус", гостиницы "Украина" и киберспортивной команды NAVI Максим Криппа получит контроль над "Международным выставочным центром" (МВЦ) в Киеве.

Криппа покупает контрольный пакет МВЦ

Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины, который предоставил соответствующее разрешение, передает 24 Канал.

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Согласно сообщению, кипрская компания Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефициаром которой является Криппа, сможет приобрести A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd – компанию, которой принадлежат 50,04% ООО "МВЦ".

Среди других совладельцев МВЦ – Анатолий и Виктор Ткаченко, а также венчурный фонд "Асборн", бенефициаром которого является Марина Дорохина, дочь известного девелопера Вагифа Алиева.

83 миллиона выручки

В 2024 году выручка МВЦ выросла на 71,4% и достигла 83 миллиона гривен. По данным на сайте компании, общая площадь комплекса – более 73 тысяч квадратных метра, из которых почти 39 квадратных метра – выставочные залы. Объект считается крупнейшей выставочной площадкой Украины.