OnlyFans готовят к продаже?
Как сообщает Bloomberg, это произошло накануне вероятной продажи компании, которую могут оценить в 8 миллиардов долларов, информирует 24 Канал.
Информация о выплатах появилась в финансовых отчетах Fenix International Ltd., лондонской компании, которая управляет платформой.
Сейчас Радвинский ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций консорциуму инвесторов во главе с американской The Forest Road Company.
Что нужно знать об OnlyFans?
OnlyFans зарабатывает, удерживая 20% комиссии от подписок и продажи контента – видео, фото или частных чатов. Популярность сервиса резко возросла во время пандемии COVID-19, когда к нему массово приобщались как секс-работники, так и знаменитости в поисках дополнительных доходов.
Хотя большинство материалов на платформе имеют откровенный характер, здесь также работают авторы с нишами фитнеса, кулинарии и лайфстайла.
Какие доходы компании?
По итогам 2024 года доход OnlyFans составил 1,4 миллиарда долларов, прибыль до налогообложения – 684 миллиона долларов. Авторам контента компания выплатила 5,8 миллиардов долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем в 2023 году.
Всего на платформе уже более 4,6 миллионов аккаунтов создателей и 377,5 миллионов подписчиков.