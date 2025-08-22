Владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский получил рекордные 701 миллионов долларов дивидендов накануне потенциальной продажи компании.

OnlyFans готовят к продаже?

Как сообщает Bloomberg, это произошло накануне вероятной продажи компании, которую могут оценить в 8 миллиардов долларов, информирует 24 Канал.

Информация о выплатах появилась в финансовых отчетах Fenix International Ltd., лондонской компании, которая управляет платформой.

Сейчас Радвинский ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций консорциуму инвесторов во главе с американской The Forest Road Company.

Что нужно знать об OnlyFans?

OnlyFans зарабатывает, удерживая 20% комиссии от подписок и продажи контента – видео, фото или частных чатов. Популярность сервиса резко возросла во время пандемии COVID-19, когда к нему массово приобщались как секс-работники, так и знаменитости в поисках дополнительных доходов.

Хотя большинство материалов на платформе имеют откровенный характер, здесь также работают авторы с нишами фитнеса, кулинарии и лайфстайла.

Какие доходы компании?

По итогам 2024 года доход OnlyFans составил 1,4 миллиарда долларов, прибыль до налогообложения – 684 миллиона долларов. Авторам контента компания выплатила 5,8 миллиардов долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем в 2023 году.

Всего на платформе уже более 4,6 миллионов аккаунтов создателей и 377,5 миллионов подписчиков.