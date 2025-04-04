Компании "Великолепной семерки" потеряли 1 триллион долларов за сутки

3 апреля введенные Дональдом Трампом торговые пошлины привели к существенным потерям на рынке акций, в частности компании из группы "Великолепная семерка" потеряли более 1 триллиона долларов совокупной рыночной капитализации.

Самые влиятельные компании понесут потери

Новые пошлины стали мощным ударом для финансовых рынков, а технологический индекс Nasdaq Composite потерял около 6%, что стало худшим результатом с 2020 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Справочно. Великолепная семерка, Magnificent Seven – это группа самых влиятельных компаний на фондовом рынке США. Включает Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA и Tesla.

Кто пострадал больше всего

Среди крупнейших пострадавших – Apple, акции которой обвалились более чем на 9% из-за опасений относительно влияния тарифов на ее международное производство. Это стало самым большим падением для компании за более чем 5 лет.

Amazon также понес значительные потери – акции компании упали примерно на 9%, что является рекордным однодневным снижением с 2022 года. Падение вызвали новые правила, которые закрывают лазейку в беспошлинном импорте товаров до 800 долларов, которые вступят в силу 2 мая.

Акции Nvidia потеряли более 7%, Microsoft – более чем 2%, особенно после новости о сворачивании компанией нескольких проектов дата-центров.

Заметьте. Аналитик Wedbush Дэн Айвс назвал решение Трампа "хуже худшего сценария" и предостерег, что США могут оказаться перед экономическим кризисом, если тарифы не будут пересмотрены.

Что говорят в Белом доме

В Белом доме, впрочем, не связывают ситуацию на рынке с тарифной политикой. Министр финансов Скотт Бессент объяснил падение акций неудачными результатами американских технологических компаний после появления новой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek.

Сам Трамп заявил, что, несмотря на первые последствия, его решение поможет фондовому рынку процветать.

Новые тарифы США – основные изменения

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, заявив, что они имеют "соответствующий уровень" и составляют примерно половину от тарифов, которые США платят другим странам.

По новым правилам, минимальная пошлина в 10% будет взиматься почти на все импортные товары. Для стран с большим торговым дефицитом с США предусмотрены еще более высокие тарифы:

Европейский Союз – 20%,

Вьетнам – 46%,

Тайвань – 32%,

Япония – 24%,

Южная Корея – 25%,

Таиланд – 36%,

Швейцария – 31%,

Индонезия – 32%,

Малайзия – 24%,

Камбоджа – 49%,

Великобритания – 10%,

ЮАР – 30%.

Эти изменения могут иметь значительные последствия для мировой экономики, особенно на фоне опасений относительно возможных торговых конфликтов между США и их основными партнерами.