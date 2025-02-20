X ищет финансирование: Маск хочет привлечь инвестиции – какие суммы озвучены

Менеджмент социальной сети X ведет переговоры о привлечении инвестиций по той же оценке в 44 миллиарда долларов, за которую Илон Маск купил компанию в 2022 году.

X может привлечь новые инвестиции

Если финансирование состоится, это станет важным шагом для X после масштабного оттока пользователей и рекламодателей, начавшегося после покупки компании Маском. Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует 24 Канал.

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Переговоры о привлечении средств продолжаются, но их условия могут измениться, а компания может отказаться от этого шага. Это первая попытка X привлечь финансирование после того, как Маск сделал компанию частной.

В то же время в декабре инвестиционная компания Fidelity снизила оценку своей доли в X на 70% от первоначальной цены. А тем временем Morgan Stanley недавно продал 3 миллиарда долларов долговых обязательств X без дисконта к номинальной стоимости.

Заметьте. Ранее Маск заявил, что предлагал 100 миллиардов долларов за контроль над OpenAI, однако глава компании Сэм Альтман отказался, намекнув, что мог бы приобрести X за 9,74 миллиарда долларов.