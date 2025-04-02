В Китае строят крупнейший в мире автозавод-город для BYD, его площадь больше Парижа – видео

В китайской провинции Хэнань продолжается строительство грандиозного производственного центра BYD, который станет крупнейшим в мире автозаводом-городом. Его площадь достигнет 130 квадратных километров - это на 20% больше Парижа и соизмеримо с территорией Сан-Франциско.

Завод-город строят в Китае

В настоящее время на строительстве уже работают 60 тысяч человек. Такие масштабные проекты стали возможными благодаря стремительному финансовому росту BYD. В 2023 году компания заработала 107 миллиардов долларов, а ее чистая прибыль составила 5,44 миллиарда долларов. Подробнее о строительстве завода рассказало издание InsideEVs, передает 24 Канал.

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Завод в Хенане строят в восемь этапов, и после завершения здесь будут работать более 200 тысяч человек, что больше населения многих городов.

На фоне этого мегапроекта даже гигафабрики Tesla выглядят скромнее: например, завод Tesla в Неваде занимает лишь 12,7 км².

Стоит знать. Масштабность BYD объясняется не только высоким спросом на внутреннем рынке, но и активной экспансией за границу - в прошлом году компания экспортировала около 25% своих автомобилей. Для эффективной логистики она даже создала собственный флот огромных кораблей-автовозов.

Когда завершат строительство

Ожидается, что строительство завершится уже в 2026 году. Кроме производственных мощностей, на территории предусмотрены общежития для работников и зоны отдыха, что создает закрытую экосистему.

Масштабы завода действительно впечатляющие: видео

Однако подобный подход вызывает дискуссии, ведь ранее компанию уже критиковали за условия труда, напоминающие принудительную работу.

Как именно будет организована жизнь и работа в этом гигантском центре, пока неизвестно, но несомненно, он станет одним из самых влиятельных в мировой автопромышленности.