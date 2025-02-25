ЄС ввів санкції проти криптобіржі Garantex – відмивали гроші російських олігархів

Євросоюз ввів санкції проти російської криптовалютної біржі Garantex, звинувативши її у сприянні відмиванню грошей російських олігархів і терористичних угрупувань. Це перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження щодо російської криптобіржі.

Garantex пов'язаний з Росією

Як зазначено в офіційній заяві, Garantex має тісні фінансові зв'язки з низкою російських банків, які вже перебувають під санкціями ЄС, зокрема Сбербанком, Т-Банком (колишній Тинькофф) та Альфа-Банком, інформує 24 Канал.

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Створена у 2019 році, Garantex стала ключовою платформою для торгівлі криптовалютою в Росії, особливо для операцій у рублях.

Біржа активно просувала свою ліквідність та можливість здійснювати транзакції без обмежень для російських користувачів. Вона підтримувала платежі в рублях та всі російські банківські картки.

Зауважте. Найбільш популярним активом на платформі є стейблкоїн USDT, а валютна пара "рубль — USDT" демонструє рекордні обсяги торгів.

Проти Garantex уже діяли обмеження

Санкції ЄС стали черговим ударом по Garantex, яка вже з квітня 2022 року перебуває під обмеженнями США. Американські регулятори звинуватили біржу в тому, що через неї було відмито понад 100 мільйонів доларів незаконних коштів.