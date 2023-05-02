Як виглядав би McDonald's сотні років тому

У Midjourney показали, як виглядав би McDonald's 300 років тому. Нагадаємо, що мережа закладів швидкого харчування почала свою історію у 1955 році у США.

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Ось, як штучний інтелект бачить McDonald's сотні років тому:

Штучний інтелект створив McDonald's 300 років тому / Фото Midjourney

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість акцій компанії McDonald's коливається на рівні 298 доларів за штуку. Її ринкова капіталізація становить 217,6 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Цікаво! Відомим прихильником і цього бренду, і його акцій є легендарний інвестор Воррен Баффет. Бізнесмен навіть обирає вид сніданку у McDonald's у залежності від динаміки котирувань на фондовому ринку.

Нагадаємо, що 25 квітня 2023 року мережа закладів швидкого харчування відновила роботу в українському Дніпрі. Там McDonald's запрацював вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, у квітні компанія також оголосила про зміну рецепта більшості бургерів, які наявні у меню. Пояснюють цей план наміром підвищити якість продукції.