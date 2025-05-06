Один із найбільших брендів взуття змінює власника

Один із провідних світових виробників взуття Skechers U.S.A., Inc. переходить у приватну власність. Компанію придбає інвестиційна фірма 3G Capital.

Угоду закриють цього року

Угоду планують завершити у третьому кварталі 2025 року, після чого акції Skechers перестануть торгуватися на біржі. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті бренду, передає 24 Канал.

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3G Capital запропонувала викупити акції по 63 долари за штуку – це на 30% більше, ніж середній показник за останні 15 днів.

"Загальна вартість операції складе 9,4 мільярда доларів", – ідеться у повідомленні.

Як відбуватиметься передача акцій

Акціонерам надають два варіанти: отримати 63 долари за акцію готівкою або обрати комбінацію – 57 доларів грошима та часткову участь у новій приватній компанії, яка виникне після реорганізації.

Проте ті, хто обере другий варіант, матимуть обмежені права і не зможуть вільно продати свою частку.

Чи планують зміни серед топ-менеджерів

Керівництво Skechers залишиться без змін. Роберт Грінберг і далі буде генеральним директором, його син Майкл – президентом, а Девід Вайнберг продовжить роботу як операційний директор. Головний офіс компанії, заснованої понад 30 років тому, залишиться у Каліфорнії.

Що відомо про інвестора Skechers

3G Capital – відомий своїми мегаугодами. Саме ця фірма стояла за злиттям пивних гігантів, яке призвело до створення AB InBev, а також є співвласником Burger King, Tim Hortons та Popeyes. 3G Capital існує з 2004 року, нею керують Алекс Берінг (співзасновник і співкерівний партнер) та Деніел Шварц (співкерівний партнер).