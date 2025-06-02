Скорочення в Microsoft тривають: компанія звільняє сотні співробітників

Корпорація Microsoft звільнила ще понад 300 працівників, доповнивши хвилю скорочень, що розпочалася кілька тижнів тому.

Масштабні скорочення у Microsoft

У компанії підтвердили, що ці звільнення – частина ширших організаційних змін, спрямованих на адаптацію до динамічного ринку, пише Bloomberg із посиланням на дані органів штату Вашингтон, інформує 24 Канал.

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Всього, за останніми даними, Microsoft запланувала скорочення близько 6 тисяч робочих місць. Поки що не повідомляється, які саме підрозділи зачепила остання хвиля звільнень.

Довідково. У червні 2024 року корпорація налічувала близько 228 тисяч співробітників, з яких 55% працюють у США.

Акцент на ШІ

Попри масові скорочення, Microsoft продовжує активно інвестувати в розвиток штучного інтелекту. Компанія, як і інші гравці ринку, включно з Meta та Salesforce, надає перевагу автоматизації та ШІ-інструментам, які дозволяють зменшити витрати та підвищити ефективність.

Раніше повідомлялося, що Microsoft готує платформу нового покоління для створення бізнес-агентів на основі ШІ, керівником якої став колишній топ-менеджер Meta Джей Парік.