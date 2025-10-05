Що відомо про індустріальний парк Sparrow, який спалахнув у Львові через атаку Росії
- Індустріальний парк "Спарроу Парк Львів" розташований у промисловій зоні "Сигнівка" та займає площу понад 18 гектарів.
- Парк створений для розвитку інноваційних виробництв у галузях ІТ та машинобудування і є цивільним об'єктом без військового виробництва.
У неділю, 5 жовтня, Львів став однією з головних цілей російської масованої атаки. Відомо, що через обстріл спалахнув індустріальний парк Sparrow.
Що таке індустріальний парк, чи є він військовою ціллю і чим там займаються, повідомляє 24 Канал.
Що таке індустріальний парк Sparrow?
Індустріальний парк – це сучасний бізнес-хаб, який об'єднує на одній територій всю необхідну інфраструктуру. Він надає підприємствам готові виробничі приміщення, комунікації, а також має спеціальні податкові умови. Такий підхід дозволяє компаніям швидше запускати виробництво й знижувати витрати.
Індустріальний парк "Спарроу Парк Львів" розташований у промисловій зоні "Сигнівка", що у західній частині міста. Площа об'єкта становить більше 18 гектарів.
Візуалізація індустріального парку Sparrow / фото ЛМР
Як зазначає місцева влада, "Спарроу Парк Львів" створений для розвитку інноваційних та високотехнологічних виробництв, особливо у галузях ІТ та машинобудування.
Метою створення парку є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Львова, Львівського регіону та України в цілому, посилення бізнес активності, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток сучасної виробничої та логістичної інфраструктури,
– повідомляє Львівська міськрада.
Індустріальний парк Sparrow створений приватною компанією "Sparrow Industries". Будівництво почалося у 2021 році, а станом на 2025 рік проєкт реалізовано на 50%. Термін, на який він створюється, – 30 років.
Як зауважив міський голова Львова Андрій Садовий, "Спарроу Парк Львів" – цивільний об'єкт і не має нічого спільного з військовим виробництвом.
У Льові горить індустріальний парк / фото Андрія Садового
Що відомо про атаку на Львів?
Росіяни більше 5 годин тероризували Львів "Шахедами" і ракетами. Крім крилатих ракет, на регіон летіли й два "Кинджали".
Станом на ранок відомо про 4 загиблих на Львівщині, ще 4 людини поранені. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.
Жителі деяких районів Львова повідомляли про відключення світла. Мовиться про Рясне та Левандівку.
По Львову виникло кілька пожеж. Місцева влада радить людям закрити вікна, хоча підтвердженої інформації про небезпечні викиди наразі немає.
Також фіксують затримки у русі регіональних та приміських потягів.