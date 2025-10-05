У неділю, 5 жовтня, Львів став однією з головних цілей російської масованої атаки. Відомо, що через обстріл спалахнув індустріальний парк Sparrow.

Що таке індустріальний парк, чи є він військовою ціллю і чим там займаються, повідомляє 24 Канал.

Що таке індустріальний парк Sparrow?

Індустріальний парк – це сучасний бізнес-хаб, який об'єднує на одній територій всю необхідну інфраструктуру. Він надає підприємствам готові виробничі приміщення, комунікації, а також має спеціальні податкові умови. Такий підхід дозволяє компаніям швидше запускати виробництво й знижувати витрати.

Індустріальний парк "Спарроу Парк Львів" розташований у промисловій зоні "Сигнівка", що у західній частині міста. Площа об'єкта становить більше 18 гектарів.

Візуалізація індустріального парку Sparrow / фото ЛМР

Як зазначає місцева влада, "Спарроу Парк Львів" створений для розвитку інноваційних та високотехнологічних виробництв, особливо у галузях ІТ та машинобудування.

Метою створення парку є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Львова, Львівського регіону та України в цілому, посилення бізнес активності, підвищення рівня зайнятості населення, розвиток сучасної виробничої та логістичної інфраструктури,

– повідомляє Львівська міськрада.

Індустріальний парк Sparrow створений приватною компанією "Sparrow Industries". Будівництво почалося у 2021 році, а станом на 2025 рік проєкт реалізовано на 50%. Термін, на який він створюється, – 30 років.

Як зауважив міський голова Львова Андрій Садовий, "Спарроу Парк Львів" – цивільний об'єкт і не має нічого спільного з військовим виробництвом.

У Льові горить індустріальний парк / фото Андрія Садового

Що відомо про атаку на Львів?