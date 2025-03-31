Для реалізація графітового проєкту – співвласник АТБ отримав "інвестняню"

Інвестиційна компанія BGV Group Management, заснована співвласником мережі супермаркетів АТБ Геннадієм Буткевичем, приєдналася до державної програми підтримки стратегічних інвесторів "інвестняня".

Який проєкт починає компанія

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує 24 Канал. Зазначають, що для реалізації проєкту в сфері видобутку графіту BGV Group Management підписала меморандум із державною установою "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" (Ukraine Invest).

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Власне, це дозволить залучити міжнародне фінансування та отримати державну підтримку. Відповідно до угоди, Ukraine Invest надаватиме компанії BGV Group Management інформаційну, консультаційну та організаційну допомогу у реалізації інвестиційного проєкту, а також сприятиме ефективній взаємодії з державними органами.

Деталі проєкту

Проєкт BGV Graphite передбачає розробку Балахівського родовища графітових руд у Кіровоградській області, будівництво гірничо-збагачувального комбінату та заводу з виробництва сферичного графіту (SPG). Останній є ключовим матеріалом для виготовлення літій-іонних батарей.

Варто знати! BGV Group Management працює над цим проєктом вже понад 6 років і прагне інтегруватися у глобальні та європейські ланцюги постачання акумуляторних батарей. Компанія також розглядає можливість розширення виробничих потужностей, враховуючи попит на графіт та його похідні продукти.

Розвитком BGV Graphite займається компанія "Розвиток Побужжя", що входить до складу BGV Group Management. Окрім цього, до групи належать й інші підприємства з ліцензіями на видобуток графітових руд в Україні.

Зокрема, компанія "Українська постачальна група", яка має спеціальний дозвіл на розробку Зарічної ділянки Заваллівського родовища в Одеській області.