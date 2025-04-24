За скільки Тігіпко придбав у поляків "Ідея Банк", яким цікавилися Фіала та Ахметов

Польський Getin Holding SA 23 квітня успішно завершив продаж 100% акцій "Ідея Банку" – з третьої спроби. Покупцем виступила кіпрська компанія Alkemi Limited, яка входить до орбіти бізнес-групи Сергія Тігіпка ("ТАС").

Покупець – група "ТАС"

Про це йдеться в офіційному біржовому повідомленні, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Угода відбулася відповідно до умовного договору купівлі-продажу, підписаного ще18 жовтня 2024 року. За умовами контракту:

Getin Holding отримав 36,5 мільйонів доларів за акції.

Додатково – 194,3 тисячі доларів як винагороду за укладення ексклюзивного договору 22 квітня 2025 року.

Також – 633,8 тисяч євро як винагороду за передачу прав на кошти, що перебували на депозиті банку (еквівалент 30,24 мільйонів гривень).

Довідково. "Ідея Банк" посідає 27-е місце за обсягом активів в Україні, згідно з даними Нацбанку.

Що цьому передувало

У грудні 2019 року польська холдингова компанія уклала угоду з Dragon Capital, очікувана ціна покупки становила приблизно 1,4 мільярда гривень. Однак у червні 2020 року обидві сторони оголосили, що транзакція не відбудеться.

Ситуація навколо Польського банку ідей змінилася у 2020 році, коли його власник Лешек Чарнецький став об'єктом розслідування польських правоохоронних органів. Згодом банк був переданий Pekao S.A., одній з найбільших банківських установ Польщі, через непогашені борги.