Яке українське місто привабило Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп під час осінньої розмови з Володимиром Зеленським висловив думку, що Україна є перспективним місцем для розвитку нерухомості, зокрема згадавши Одесу як можливу локацію для інвестицій у готельний бізнес, повідомляє WSJ, передає 24 Канал.

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Разом з цим, наприкінці літа Трамп також повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що Смуга Гази є важливою ділянкою нерухомості. Й відповідно запропонував йому розглянути можливість будівництва готелів на цій території.