Трамп назвав одне з українських міст перспективним для бізнесу

Дональд Трамп вважає Україну перспективним місцем для розвитку нерухомості. Яке місто він вважає найбільш привабливим для розвитку бізнесу, читайте далі.

Яке українське місто привабило Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп під час осінньої розмови з Володимиром Зеленським висловив думку, що Україна є перспективним місцем для розвитку нерухомості, зокрема згадавши Одесу як можливу локацію для інвестицій у готельний бізнес, повідомляє WSJ, передає 24 Канал.

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Разом з цим, наприкінці літа Трамп також повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що Смуга Гази є важливою ділянкою нерухомості. Й відповідно запропонував йому розглянути можливість будівництва готелів на цій території.