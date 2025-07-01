Трамп запустив парфум

Про це він повідомив 30 червня у своїй соцмережі Truth Social, інформує 24 Канал. Трамп закликав купувати парфуми як чоловіків, так і жінок.

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"Вони називаються Victory 45‑47, тому що це про перемогу, силу й успіх – для чоловіків і жінок. Купіть собі флакон і не забудьте ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, розважайтесь і продовжуйте перемагати!", – написав Трамп.

Скільки коштують парфуми

Парфуми представлені у двох варіантах: чорний флакон – для чоловіків, червоний – для жінок. Кожен флакон прикрашений позолоченою фігуркою Трампа, а на корпусі – його підпис. Вартість одного флакона на сайті бренду становить 249 доларів.

До слова, крім новинки, на сайті також доступний аромат Fight! Fight! Fight!, який випустили минулого року після замаху на Трампа.

Водночас, як зазначає видання Economic Times, продукція виготовляється стороннім ліцензіатом. На сайті парфумів вказанао, що аромат не проєктувався, не виготовлявся і не продається особисто Дональдом Трампом, а створений за ліцензією.