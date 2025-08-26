Що відомо про купівлю Intel?

Уряд США купує акції Intel зі знижкою 4 долари від ціни закриття п'ятничних торгів у 24,80 доларів. У понеділок акції компанії зросли на 2% – до 25,25 доларів на початку торгів. Акції придбають коштом невикористаних грантів у розмірі 5,7 мільярдів доларів за програмою CHIPS and Science Act 2022, а також 3,2 мільярди доларів, виділених на проєкт Secure Enclave у минулому році.

Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан у відеозверненні від Міністерства торгівлі зазначив, що компанія не потребує державного фінансування.

"Мені грант не потрібен. Але дуже сподіваюся, що уряд США стане моїм акціонером", – сказав Тан.

Які ризики для Intel?

У компанії попередили, що збільшення повноважень уряду щодо законодавства та регуляцій може обмежити здатність Intel укладати угоди, вигідні акціонерам. Також це може ускладнити доступ до майбутніх субсидій і відлякати іноземних партнерів.

За межами США угода загрожує компанії додатковими обмеженнями та перевірками. Intel наголосила, що передача акцій уряду зі знижкою розмиває частку нинішніх акціонерів. Минулого року 76% виторгу компанії припадало на закордонні продажі, а частка Китаю склала 29% від загального виторгу.

Що цьому передувало?

Уряд Сполучених Штатів планує придбати 10% акцій компанії Intel шляхом конвертації існуючих державних грантів в акціонерний капітал, що оцінюється приблизно в 11 мільярдів доларів.

Ця угода передбачає придбання 433,3 мільйони акцій Intel за 8,9 мільярдів доларів США.

Ініціатива спрямована на фінансування розширення виробництва всередині країни та виділення додаткових 10 мільярдів доларів на підтримку створення нових потужностей для технологічного гіганта.

Трохи раніше Трамп наполягав на звільнені керівника Intel Ліп-Бу Тана через занепокоєння щодо інвестицій Тана та його зв'язків з Китаєм. Та згодом Трамп змінив категоричний тон, повідомивши, що Тан буде співпрацювати з урядом США щодо подолання збитків у бізнесі мікросхем.

Зауважте. Intel минулого року вирішила відмовитися від виплати дивідендів та опублікувала план масштабного скорочення працівників через фінансові труднощі. Компанія вирішила скоротити 15% штату. Як наслідок, виробник чипів за день втратив 25% своєї вартості.