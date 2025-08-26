Intel повідомила інвесторів про наслідки угоди з урядом США
- Уряд США конвертує 11 мільярдів доларів грантів у акції Intel, отримуючи 9,9% компанії за зниженою ціною.
- Цей крок може обмежити здатність Intel укладати вигідні угоди та отримувати субсидії, а також викликати додаткові обмеження за межами США.
У документі з цінних паперів Intel зазначила нові фактори ризику після рішення уряду США конвертувати 11 мільярдів доларів раніше виданих грантів у акції компанії. Таким чином держава отримає 9,9% Intel за ціною зі знижкою від ринкової вартості.
Що відомо про купівлю Intel?
Уряд США купує акції Intel зі знижкою 4 долари від ціни закриття п'ятничних торгів у 24,80 доларів. У понеділок акції компанії зросли на 2% – до 25,25 доларів на початку торгів. Акції придбають коштом невикористаних грантів у розмірі 5,7 мільярдів доларів за програмою CHIPS and Science Act 2022, а також 3,2 мільярди доларів, виділених на проєкт Secure Enclave у минулому році.
Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан у відеозверненні від Міністерства торгівлі зазначив, що компанія не потребує державного фінансування.
"Мені грант не потрібен. Але дуже сподіваюся, що уряд США стане моїм акціонером", – сказав Тан.
Які ризики для Intel?
У компанії попередили, що збільшення повноважень уряду щодо законодавства та регуляцій може обмежити здатність Intel укладати угоди, вигідні акціонерам. Також це може ускладнити доступ до майбутніх субсидій і відлякати іноземних партнерів.
За межами США угода загрожує компанії додатковими обмеженнями та перевірками. Intel наголосила, що передача акцій уряду зі знижкою розмиває частку нинішніх акціонерів. Минулого року 76% виторгу компанії припадало на закордонні продажі, а частка Китаю склала 29% від загального виторгу.
Що цьому передувало?
- Уряд Сполучених Штатів планує придбати 10% акцій компанії Intel шляхом конвертації існуючих державних грантів в акціонерний капітал, що оцінюється приблизно в 11 мільярдів доларів.
- Ця угода передбачає придбання 433,3 мільйони акцій Intel за 8,9 мільярдів доларів США.
- Ініціатива спрямована на фінансування розширення виробництва всередині країни та виділення додаткових 10 мільярдів доларів на підтримку створення нових потужностей для технологічного гіганта.
- Трохи раніше Трамп наполягав на звільнені керівника Intel Ліп-Бу Тана через занепокоєння щодо інвестицій Тана та його зв'язків з Китаєм. Та згодом Трамп змінив категоричний тон, повідомивши, що Тан буде співпрацювати з урядом США щодо подолання збитків у бізнесі мікросхем.
Зауважте. Intel минулого року вирішила відмовитися від виплати дивідендів та опублікувала план масштабного скорочення працівників через фінансові труднощі. Компанія вирішила скоротити 15% штату. Як наслідок, виробник чипів за день втратив 25% своєї вартості.